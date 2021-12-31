Эриксен находится в сфере интересов пяти клубов

Хавбек Кристиан Эриксен, ставший свободным агентом после разрыва сотрудничества с миланским «Интером», пользуется спросом на трансферном рынке. Об этом сообщает посредством твиттер-аккаунта инсайдер Николо Скира.

Журналист утверждает, что в услугах датского полузащитника заинтересованы около пяти клубов из разных стран. У Кристиана есть варианты продолжения карьеры в Англии, Голландии и Дании.

Напомним, что во время Евро-2020 Эриксен перенес остановку сердца прямо на футбольном поле. После этого ему поставили кардиовертер-дефибриллятор, с которым запрещается играть в Италии.