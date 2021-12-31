Руководство «Аталанты» и полузащитник Ремо Фройлер заключили новую сделку о сотрудничестве. Как информирует клубная пресс-служба, теперь трудовое соглашение 29-летнего швейцарского хавбека с бергамасками рассчитано до середины 2024 года. Предыдущий контракт истекал следующим летом.

Фройлер присоединился к «Аталанте» в 2016 году. В общей сложности полузащитник провел за команду 237 поединков, отметившись 21 забитым мячом и 18 результативными передачами.

После 19 туров итальянского чемпионата коллектив из Бергамо набрал 38 баллов и располагается на четвертой строчке в турнирной таблице.