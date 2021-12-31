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Чемпионат Италии. Серия А

Мората не хочет играть за «Ювентус»

31 Декабря 2021 • 08:51 Комментировать

Форвард Альваро Мората принял решение о своем будущем. Испанец больше не хочет оставаться в туринском «Ювентусе» и сообщил руководству «старой синьоры» о намерении сменить клубную прописку. Об этом рапортует в своем твиттер-аккаунте инсайдер Гуидо Толомей.

По сведениям источника, нападающий решил перейти в другую команду уже в следующем месяце. Игрок хочет досрочно расторгнуть арендное соглашение с итальянским грандом. Полноценными правами на Морату владеет мадридский «Атлетико».

Ранее в СМИ появилась новость о намерении каталонской «Барселоны» оформить трансфер Альваро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Альваро Мората
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