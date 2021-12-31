Мората не хочет играть за «Ювентус»

Форвард Альваро Мората принял решение о своем будущем. Испанец больше не хочет оставаться в туринском «Ювентусе» и сообщил руководству «старой синьоры» о намерении сменить клубную прописку. Об этом рапортует в своем твиттер-аккаунте инсайдер Гуидо Толомей.

По сведениям источника, нападающий решил перейти в другую команду уже в следующем месяце. Игрок хочет досрочно расторгнуть арендное соглашение с итальянским грандом. Полноценными правами на Морату владеет мадридский «Атлетико».

Ранее в СМИ появилась новость о намерении каталонской «Барселоны» оформить трансфер Альваро.