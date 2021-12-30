​Серия А сделала заявление о матче за Суперкубок между «Интером» и «Ювентусом»

В Италии появилась информация о том, что «Интер» и «Ювентус» хотят перенести матч за Суперкубок страны из-за ситуации с коронавирусом. Снижение пропускной способности стадионов с 75% до 50% может стоить клубам 1,5 миллиона евро, плюс возникает проблема с уже проданными билетами. Тем не менее, игра пока что не была перенесена, о чём говорится в заявлении Серии А.

«На фоне слухов Серия А подтверждает, что матч за Суперкубок по-прежнему запланирован на 12 января 2022 года, если Лига не примет других решений», - говорится в заявлении.

Добавим, что игру за Суперкубок Италии должен принять «Сан-Сиро».