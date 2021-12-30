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Чемпионат Италии. Серия А

​Пеллегрини: «Моуринью – тот, кто нам нужен»

30 Декабря 2021 • 23:33 Комментировать

Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини высказался по поводу главного тренера команды Жозе Моуринью.

«Что мне больше всего нравится в боссе, так это то, что он заинтересован только в одном: упорно трудиться, чтобы находить новые пути к победе. Я разделяют эти интересы. Мне 25, я играю за «Рому» и хочу побеждать. Вся наша работа направлена на достижение целей.

Моуринью – именно тот, кто нужен нам всем в «Роме» - игрокам, тренерам, персоналу и болельщикам. Думаю, это был идеальный выбор в правильное время», - рассказал Пеллегрини пресс-службе клуба.

После первого круга чемпионата Италии «Рома» занимает шестое место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Лоренцо Пеллегрини
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