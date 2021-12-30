​Лукаку: «Надеюсь однажды вернуться в «Интер»

В последний день 2021 года на итальянском Sky покажут интервью форварда «Челси» Ромелу Лукаку. Пока что телеканал представил лишь некоторые отрывки. Так, например, бельгиец высказался о недовольстве своей ситуацией в лондонском клубе.

Также Ромелу Лукаку сказал о желании вернуться в «Интер» в будущем.

«Я не должен был уходить из «Интера» вот так. Я недоволен тем, что сначала не пообщался с фанатами. «Интер» всегда будет в моём сердце, и я искренне надеюсь, что однажды вернусь.

Я хочу извиниться перед фанатами «Интера». Я должен был сначала поговорить с вами, потому что вы многое сделали для меня и моей семьи», - сказал Лукаку.