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Чемпионат Италии. Серия А

​Я всегда мечтал играть за [вставить название клуба]: над Моратой шутят на фоне слухов о «Барселоне»

30 Декабря 2021 • 22:03 Комментировать

Ходят слухи, что в обозримом будущем Альваро Мората может примерить на себе футболку «Барселоны». Football Italia отмечает тот факт, что в сети появилось множество шуток, касающихся испанского форварда, а именно его похожих заявлений по поводу клубов, в которых он оказывался.

Общий шаблон заявлений Мораты таков: «Я всегда мечтал играть за [вставить название клуба], когда был юным парнем».

Отметим, что Альваро Мората по ходу своей карьеры играл за «Реал», «Ювентус», «Атлетико» и «Челси».

В сезоне 2021/2022 Альваро Мората провёл за «Ювентус» 23 матча. На счету форварда 7 голов и 3 голевых паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона Альваро Мората
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