В четверг появились слухи, что главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес всерьез заинтересован в услугах нападающего «Ювентуса» Альваро Мораты.

По информации портала Goal, каталонцы уже обращались к туринскому клубу. Они планировали взять форварда в аренду на шесть месяцев, отправив в обратном направлении Мемфиса Депая. Однако итальянская сторона не согласилась на эти условия, об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

Также стоит уточнить, что «Ювентус» для начала должен прервать арендное соглашение Мораты, права на которого принадлежат мадридскому «Атлетико». Таким образом, летом «Барселоне» предстоит договариваться с «матрасниками» по поводу полноценного перехода, если сейчас все три клуба не найдут компромисс.