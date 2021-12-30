Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Стали известны детали возможного перехода Мораты в «Барселону» слухи

30 Декабря 2021 • 16:54 Комментировать

В четверг появились слухи, что главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес всерьез заинтересован в услугах нападающего «Ювентуса» Альваро Мораты.

По информации портала Goal, каталонцы уже обращались к туринскому клубу. Они планировали взять форварда в аренду на шесть месяцев, отправив в обратном направлении Мемфиса Депая. Однако итальянская сторона не согласилась на эти условия, об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

Также стоит уточнить, что «Ювентус» для начала должен прервать арендное соглашение Мораты, права на которого принадлежат мадридскому «Атлетико». Таким образом, летом «Барселоне» предстоит договариваться с «матрасниками» по поводу полноценного перехода, если сейчас все три клуба не найдут компромисс.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Атлетико Мадрид Барселона Альваро Мората
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Декабря
16:54 · Италия. Серия А
Стали известны детали возможного перехода Мораты в «Барселону» слухи
16:08 · Италия. Серия А
Кьеза – лучший итальянский футболист по итогам 2021 года 1
14:41 · Италия. Серия А
В «Аталанте» выявлены первые случаи заражения COVID-19, Миранчук не входит в список заболевших игроков
14:24 · Италия. Серия А
Усман Дембеле хочет в «ПСЖ», но пока имеет на руках только предложение от «Ювентуса» 1 слухи
14:08 · Италия. Серия А
Игровые минуты Рэмзи обошлись «Ювентусу» дороже, чем Роналду
09:57 · Италия. Серия А
Хави нашёл нового форварда для «Барселоны» 1
08:54 · Италия. Серия А
«Ювентус» назвал минимальную сумму за трансфер де Лихта 1
08:43 · Германия. Бундеслига
«Бавария» поборется за вингера «Ювентуса»
08:36 · Англия. Премьер-лига
Моуринью переманил в «Рому» полузащитника «Арсенала»
08:31 · Италия. Серия А
«Фиорентина», за которую играет Кокорин, сообщила о четырёх случаях коронавируса 1
08:13 · Италия. Серия А
«Интер» готов отдать одного из игроков за лидера «Сассуоло» 2
29 Декабря
22:53 · Италия. Серия А
​«Наполи» может подписать защитника «Ромы» слухи
22:31 · Италия. Серия А
​Инсинье и Фабиан Руис могут сыграть с «Ювентусом»
21:27 · Италия. Серия А
​«Интер» опережает «Ювентус» в борьбе за Скамаччу слухи
18:15 · Италия. Серия А
Боярский назвал 30-летнего Кокорина молодым парнем, который ещё может заиграть на высоком уровне
Все новости
Рекомендуем