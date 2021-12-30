Хави нашёл нового форварда для «Барселоны»

Испанский форвард Альваро Мората, который играет на правах аренды за туринский «Ювентус», близок к возвращению на родину. По сообщениям AS, в подписании нападающего заинтересована каталонская «Барселона».

Инициатором приглашения Мораты является главный тренер «сине-гранатовых» Хави Эрнандес. Специалист верит в то, что Альваро способен усилить атакующую линию команды.

Правами на форварда владеет мадридский «Атлетико». «Матрасники» готовы рассмотреть предложения по 29-летнему игроку.

На счету Мораты пять забитых мячей и две голевые передачи в 18 матчах итальянского чемпионата.