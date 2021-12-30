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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина», за которую играет Кокорин, сообщила о четырёх случаях коронавируса

30 Декабря 2021 • 08:31 Комментировать (1)

Очередной европейский клуб столкнулся с коронавирусной инфекцией. На этот раз вспышка Covid-19 была зафиксирована в стане представителя чемпионата Италии – «Фиорентины».

Положительный тест на болезнь сдали один футболист и несколько представителей штаба и персонала флорентийского коллектива. Об этом сообщается на официальном сайте «фиалок».

Стоит отметить, что за «Фиорентину» выступает российский нападающий Александр Кокорин.

По итогам первого круга чемпионата Италии флорентийцы с 32 набранными очками занимают седьмое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Ale10JUFC
30 Декабря 2021 в 09:23
«Фиорентина», за которую играет Кокорин, сообщила о четырёх случаях коронавируса.
Можно читать "«Фиорентина» за которую сидит на скамейке и лечится Кокорин"
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