«Фиорентина», за которую играет Кокорин, сообщила о четырёх случаях коронавируса.

Очередной европейский клуб столкнулся с коронавирусной инфекцией. На этот раз вспышка Covid-19 была зафиксирована в стане представителя чемпионата Италии – «Фиорентины».

Положительный тест на болезнь сдали один футболист и несколько представителей штаба и персонала флорентийского коллектива. Об этом сообщается на официальном сайте «фиалок».

Стоит отметить, что за «Фиорентину» выступает российский нападающий Александр Кокорин.

По итогам первого круга чемпионата Италии флорентийцы с 32 набранными очками занимают седьмое место в турнирной таблице.