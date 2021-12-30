«Интер» готов отдать одного из игроков за лидера «Сассуоло»

Форвард «Сассуоло» Джанлука Скамакка находится в сфере интересов двух топ-клубов итальянского чемпионата. По сообщениям Gazzetta dello Sport, за футболиста поборются миланский «Интер» и туринский «Ювентус».

«Нерадзурри» готовы включить в сделку кого-то из своих игроков, однако «Сассуоло» не хочет расставаться с нападающим этой зимой. Клуб рассчитывает сохранить Скамакку как минимум до конца сезона.

В нынешней кампании Джанлука является одним из ведущих футболистов «чёрно-зелёных». На его счету шесть забитых мячей в 19 матчах Серии А. Он является вторым бомбардиром команды.