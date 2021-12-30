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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» готов отдать одного из игроков за лидера «Сассуоло»

30 Декабря 2021 • 08:13 Комментировать (1)

Форвард «Сассуоло» Джанлука Скамакка находится в сфере интересов двух топ-клубов итальянского чемпионата. По сообщениям Gazzetta dello Sport, за футболиста поборются миланский «Интер» и туринский «Ювентус».

«Нерадзурри» готовы включить в сделку кого-то из своих игроков, однако «Сассуоло» не хочет расставаться с нападающим этой зимой. Клуб рассчитывает сохранить Скамакку как минимум до конца сезона.

В нынешней кампании Джанлука является одним из ведущих футболистов «чёрно-зелёных». На его счету шесть забитых мячей в 19 матчах Серии А. Он является вторым бомбардиром команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Джанлука Скамакка
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Ale10JUFC
30 Декабря 2021 в 09:27
Зачем столько ажиотажа за 22 летнего футболиста который первый сезон в своей карьере начал неплохо, слишком много авансов на пустом месте. 40 лям за него перебор. Его сильные качества это физика и неплохой удар , но пока не более этого.
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