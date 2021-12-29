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Чемпионат Италии. Серия А

​«Наполи» может подписать защитника «Ромы» слухи

29 Декабря 2021 • 22:53 Комментировать

«Наполи» нуждается в краткосрочном решении проблемы в центре обороны, учитывая отъезд Костаса Маноласа, а также ситуацию с Калиду Кулибали – сенегалец травмирован, а позже он может отправиться на Кубок африканских наций.  

Как сообщает SportItalia, учитывая небольшой бюджет, вариантом для «Наполи» может стать Федерико Фасио из «Ромы». 34-летний футболист в этом сезоне ни разу не играл за римлян, и вряд ли существует хоть одна причина, по которой «волки» станут его удерживать в своих рядах. 

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Федерико Фасио в 500 тысяч евро.

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Рома Наполи Федерико Фасио трансферы футбола - зима 2022
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