«Наполи» нуждается в краткосрочном решении проблемы в центре обороны, учитывая отъезд Костаса Маноласа, а также ситуацию с Калиду Кулибали – сенегалец травмирован, а позже он может отправиться на Кубок африканских наций.

Как сообщает SportItalia, учитывая небольшой бюджет, вариантом для «Наполи» может стать Федерико Фасио из «Ромы». 34-летний футболист в этом сезоне ни разу не играл за римлян, и вряд ли существует хоть одна причина, по которой «волки» станут его удерживать в своих рядах.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Федерико Фасио в 500 тысяч евро.