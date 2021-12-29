Игрок «Сассуоло» Джанлука Скамачча считается одним из самых многообещающих форвардов в Италии. За 22-летнего игрока на трансферном рынке разгорается борьба между двумя топ-клубами - между «Ювентусом» и «Интером». Туринский клуб оценивает игрока в 30-35 миллионов евро, но «Сассуоло» надеется выручить примерно 40-45 миллионов, не желая при этом расставаться с игроком зимой.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «Интер» в настоящий момент опережает «Ювентус» в борьбе за Скамаччу. Миланский клуб может удовлетворить аппетиты «Сассуоло», в том числе за счёт включения в сделку своих игроков.