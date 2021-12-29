Боярский назвал 30-летнего Кокорина молодым парнем, который ещё может заиграть на высоком уровне

Один из самых известных болельщиков «Зенита» Михаил Боярский поделился своей точкой зрения касательно проблем российского нападающего Александра Кокорина в «Фиорентине». Народный артист уверен, что 30-летний футболист еще окончательно не загубил свою карьеру.

«Он еще молодой парень. Пожалуй, в «Зенит» ему возвращаться точно не надо, потому что есть уже другие претенденты на его позицию. Думаю, у него все еще впереди, он может заиграть на высоком уровне», - прокомментировал Боярский в интервью для «РБ Спорт».

Напомним, что итальянская пресса уверена в уходе Кокорина из «Фиорентины» зимой, так как на его место рассматриваются другие форварды. В первой половине сезона россиянин сыграл за «фиалок» всего 32 минуты.