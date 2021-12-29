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Чемпионат Италии. Серия А

Transfermarkt назвал новую стоимость Миранчука и Кокорина

29 Декабря 2021 • 11:47 Комментировать (1)

Эксперты Transfermarkt обновили стоимость российских футболистов, играющих в итальянском чемпионате.

Цена хавбека Алексея Миранчука, выступающего за «Аталанту», опустилась до 11 миллионов евро. Что касается форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, то его сейчас оценивают всего в два миллиона.

Стоит отметить, что стоимость украинца Руслана Малиновского осталась на прежнем уровне. Полузащитника оценили в 30 миллионов евро.

Миранчук был куплен «Аталантой» у московского «Локомотива» за 14,5 миллиона, а трансфер Кокорина обошелся «Фиорентине» в 4,5 миллиона.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кокорин Алексей Миранчук
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
overkill666
29 Декабря 2021 в 13:35
Трансфермаркт сделал отличный комплимент Кокорину, должен сказать.
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