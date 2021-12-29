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Чемпионат Италии. Серия А

Шевченко рассказал, как переносит Covid-19

29 Декабря 2021 • 08:23 Комментировать

Украинский специалист Андрей Шевченко, сдавший положительный тест на коронавирусную инфекцию, рассказал о своем состоянии.

«Заболевание протекает бессимптомно. Мы уже оповестили о результате теста соответствующие органы. Тренировки команды будут возобновлены 29 декабря под руководством моих ассистентов», - гласит сообщение украинского специалиста в инстаграм-аккаунте.

Напомним, что Шевченко является главным тренером «Дженоа». Он возглавил команду из Генуи в начале ноября.

По итогам 19 туров коллектив занимает лишь 18-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко
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