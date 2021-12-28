Милинкович-Савич останется в «Лацио», несмотря на интерес «ПСЖ» и «МЮ»

Полузащитник Сергей Милинкович-Савич не покинет римский «Лацио» в январе. Об этом рассказал отец футболиста Никола.

«Слухи о трансфере Сергея появляются с постоянно, однако руководство клуба не хочет его продавать. Лотито решил оставить моего сына в команде. Сергей счастлив здесь и не против остаться», - передает слова отца футболиста A Bola.

Ранее СМИ сообщали о возможном переходе Милинковича-Савича во французский «ПСЖ» или английский «Манчестер Юнайтед».

Его контракт с «Лацио» рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 70 миллионов евро.