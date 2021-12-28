«Милан» предложил выгодный контракт Эрнандесу

«Милан» обсуждает с защитником Тео Эрнандесом пролонгацию сотрудничества. Как сообщил в своем твиттер-аккаунте инсайдер Николо Скира, «россонери» уже сделали предложение французскому игроку. Итальянский гранд готов пролонгировать контракт с Тео до лета 2026 года. Также Эрнандесу предложено повышение оклада до 4,5 миллиона евро в год.

Действующее трудовое соглашение француза с миланским клубом рассчитано до завершения сезона-2023/2024. По нему Эрнандес зарабатывает 1,5 миллиона евро ежегодно.

В текущем сезоне чемпионата Италии футболист принял участие в 15 поединках, записав на свой счет два забитых мяча и пять голевых передач.