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Чемпионат Италии. Серия А

Ханданович может перейти в «Лацио»

28 Декабря 2021 • 09:32 Комментировать (1)

Опытный страж ворот миланского «Интера» Самир Ханданович близок к смене команды, рапортуют журналисты Todofichajes.

В услугах 37-летнего словенского голкипера заинтересован другой представитель итальянского чемпионата – римский «Лацио». Вратарь может достаться «орлам» бесплатно, поскольку его трудовое соглашение с «нерадзурри» истекает в конце нынешнего сезона.

В составе «Интера» Ханданович выступает с июля 2012 года. В текущем розыгрыше чемпионата Италии словенец принял участие в 19 поединках, в которых пропустил 15 мячей. В девяти играх Самир сохранил свои владения в неприкосновенности.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Интер Милан Самир Ханданович
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Ale10JUFC
28 Декабря 2021 в 10:25
Так замены ему сейчас нет у Интера. И играет он еще очень даже неплохо. Так ,что еще на пару сезонов продлят зная Марротту и в случае подписания на смену эти пары сезонов хватит на адаптацию нового кипера.
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