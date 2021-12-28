Ханданович может перейти в «Лацио»

Опытный страж ворот миланского «Интера» Самир Ханданович близок к смене команды, рапортуют журналисты Todofichajes.

В услугах 37-летнего словенского голкипера заинтересован другой представитель итальянского чемпионата – римский «Лацио». Вратарь может достаться «орлам» бесплатно, поскольку его трудовое соглашение с «нерадзурри» истекает в конце нынешнего сезона.

В составе «Интера» Ханданович выступает с июля 2012 года. В текущем розыгрыше чемпионата Италии словенец принял участие в 19 поединках, в которых пропустил 15 мячей. В девяти играх Самир сохранил свои владения в неприкосновенности.