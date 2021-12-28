«Милан» ведёт переговоры по трансферу защитника «ПСЖ»

Защитник французского «ПСЖ» Абду Диалло, попавший в немилость тренерского штаба команды, имеет вариант трудоустройся в итальянском чемпионате. Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки ди Марцио.

По сведениям источника, заинтересованность в трансфере 25-летнего футболиста проявляет «Милан». Стороны уже вступили в переговоры, однако пока не могут договориться о сумме компенсации.

В составе парижского коллектива Диалло выступает с 2019 года. Его трудовой договор с клубом рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость защитника оценивается в 25 миллионов евро.