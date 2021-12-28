Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» ведёт переговоры по трансферу защитника «ПСЖ»

28 Декабря 2021 • 09:12 Комментировать

Защитник французского «ПСЖ» Абду Диалло, попавший в немилость тренерского штаба команды, имеет вариант трудоустройся в итальянском чемпионате. Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки ди Марцио.

По сведениям источника, заинтересованность в трансфере 25-летнего футболиста проявляет «Милан». Стороны уже вступили в переговоры, однако пока не могут договориться о сумме компенсации.

В составе парижского коллектива Диалло выступает с 2019 года. Его трудовой договор с клубом рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость защитника оценивается в 25 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан ПСЖ Абду Диалло
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Декабря
11:47 · Россия. Премьер-лига
Мхитарян получит работу в клубе РПЛ
11:18 · Германия. Бундеслига
Клуб Серии А нацелился на полузащитника «Баварии»
10:22 · Италия. Серия А
Милинкович-Савич останется в «Лацио», несмотря на интерес «ПСЖ» и «МЮ»
10:16 · Италия. Серия А
«Милан» предложил выгодный контракт Эрнандесу 1
09:32 · Италия. Серия А
Ханданович может перейти в «Лацио» 1
09:19 · Россия. Премьер-лига
Клуб Серии А заинтересовался нападающим «Спартака»
09:12 · Италия. Серия А
«Милан» ведёт переговоры по трансферу защитника «ПСЖ»
08:41 · Италия. Серия А
Топ-клубы Серии А поборются за Белотти
27 Декабря
23:16 · Италия. Серия А
Шевченко проваливается в «Дженоа»: Фанаты требуют отставки
22:33 · Италия. Серия А
Владельцы «Интера» стабизировали финансовую ситуацию
21:26 · Италия. Серия А
Возобновление сезона в Италии под вопросом 2
18:48 · Россия. Премьер-лига
​«Спартаку» интересен Мхитарян – источник слухи
14:45 · Италия. Серия А
​«Ювентус» не готов платить 40 млн евро за Скамаччу сразу 1 слухи
13:19 · Италия. Серия А
«Ювентус» нашёл нового форварда 2
09:49 · Англия. Премьер-лига
Экс-защитник «Барселоны» предложен «Интеру» и «Наполи»
Все новости
Рекомендуем