Топ-клубы Серии А поборются за Белотти

Лидер атакующей линии «Торино» Андреа Белотти, который регулярно вызывается в сборную Италии, близок к смене клубной прописки. Трансфер, скорее всего, будет оформлен по завершении нынешнего сезона. Об этом информируют журналисты Calciomercato.

По данным источника, в услугах нападающего заинтересованы сразу несколько клубов. В борьбе за 28-летнего игрока сойдутся «Интер», «Милан», «Наполи», «Фиорентина» и «Аталанта». Каждый из претендентов хочет заполучить игрока бесплатно.

Андреа защищает цвета туринского коллектива с 2015 года. В текущем сезоне Серии А нападающий сыграл девять поединков, отметившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.