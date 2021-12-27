«Ювентус» продолжает работать над усилением атакующей линии. Как сообщает La Gazetta dello Sport, в сфере интересов туринского клуба находится нападающий Джанлука Скамачча из «Сассуоло». «Чёрно-зелёные» требуют за 22-летнего форварда около 40 миллионов евро, но «старая синьора» не готова платить их сразу. По данным источника, туринцы склоняются к схеме, по которой они подписывали Мануэля Локателли. Речь идёт об аренде на два сезона с опцией обязательного выкупа.

В сезоне 2021/2022 Джанлука Скамачча провёл за «Сассуоло» 19 матчей в Серии А. В них нападающий записал на свой счёт 6 голов.