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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» нашёл нового форварда

27 Декабря 2021 • 13:19 Комментировать

Туринский «Ювентус» подыскивает усиление в атакующую линию. По данным журналистов Sport Mediaset, в сферу интересов «старой синьоры» вернулся польский нападающий Аркадиуш Милик. «Бьянконери» хотят оформить аренду форварда до завершения текущего сезона.

Стоит напомнить, что летом прошлого года «Ювентус» пытался купить Милика у «Наполи», однако тогда неаполитанцы отказали туринскому гранду.

В настоящий момент 27-летний форвард выступает в чемпионате Франции за «Марсель». Поляк принял участие в десяти поединках нынешнего розыгрыша Лиги 1 и отметился одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Аркадиуш Милик
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