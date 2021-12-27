«Ювентус» нашёл нового форварда

Туринский «Ювентус» подыскивает усиление в атакующую линию. По данным журналистов Sport Mediaset, в сферу интересов «старой синьоры» вернулся польский нападающий Аркадиуш Милик. «Бьянконери» хотят оформить аренду форварда до завершения текущего сезона.

Стоит напомнить, что летом прошлого года «Ювентус» пытался купить Милика у «Наполи», однако тогда неаполитанцы отказали туринскому гранду.

В настоящий момент 27-летний форвард выступает в чемпионате Франции за «Марсель». Поляк принял участие в десяти поединках нынешнего розыгрыша Лиги 1 и отметился одним забитым мячом.