Экс-форвард «Атлетико» может перейти в «Лацио»

Опытный хорватский нападающий Никола Калинич, выступающий в составе «Вероны», может перебраться в другой итальянский клуб.

Как сообщил посредством своего твиттер-аккаунта инсайдер Николо Скира, агент форварда ведет переговоры с римским «Лацио». Сделка может быть оформлена в следующем месяце.

Напомним, что Никола пополнил ряды «Вероны» в 2020 году, перебравшись из мадридского «Атлетико». Его трансфер обошелся итальянцам в 1,8 миллиона евро.

В текущем сезоне Серии А на счету Калинича три забитых мяча и одна голевая передача в девяти матчах.