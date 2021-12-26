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Чемпионат Италии. Серия А

​«Специя» сделала предложение экс-тренеру «Милана»

26 Декабря 2021 • 09:50 Комментировать

В обозримом будущем «Специя» наверняка сменит главного тренера. Сообщалось, что Тьяго Мотта до сих пор остаётся на этой должности из-за нежелания клуба платить 400 тысяч евро компенсации в случае увольнения тренера до конца календарного года. Такая опция якобы прописана в контракте Мотты.

Между тем, журналист Николо Скира на своей страничке в «Твиттере» пишет о том, что «Специя» уже сделала предложение экс-тренеру «Милана» Марко Джампаоло. Последним местом его работы был «Торино», откуда он ушёл почти год назад.

На текущий момент «Специя» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.  

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Евро-Футбол.Ру,
Тьяго Мотта Марко Джампаоло Специя
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