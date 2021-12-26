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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» не собирается продавать Ачерби, у которого случился конфликт с ультрас клуба

26 Декабря 2021 • 00:12 Комментировать
Лацио
...
Эмполи
06.01 16:30

На прошлой неделе произошел необычный для футбольной общественности эпизод. Защитника «Лацио» Франческо Ачерби часто критиковали за выступления в текущем сезоне, поэтому после гола в ворота «Дженоа» он побежал к трибуне ультрас, жестом призвав их замолчать.

После этого болельщики ополчились против футболиста, требуя у клуба немедленно продать его. Впрочем, руководство римлян решило занять сторону Ачерби.

Как сообщает местное издание Corriere dello Sport, «Лацио» не собирается идти на поводу у фанатской базы, считая игрока одной из ключевых фигур в составе. К слову, у президента Клаудио Лотито тоже сложились не самые приятные взаимоотношения с болельщиками команды, что также повлияло на окончательное решение.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Франческо Ачерби
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ЛАЦИО ЭМПОЛИ
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