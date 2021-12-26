«Лацио» не собирается продавать Ачерби, у которого случился конфликт с ультрас клуба

На прошлой неделе произошел необычный для футбольной общественности эпизод. Защитника «Лацио» Франческо Ачерби часто критиковали за выступления в текущем сезоне, поэтому после гола в ворота «Дженоа» он побежал к трибуне ультрас, жестом призвав их замолчать.

После этого болельщики ополчились против футболиста, требуя у клуба немедленно продать его. Впрочем, руководство римлян решило занять сторону Ачерби.

Как сообщает местное издание Corriere dello Sport, «Лацио» не собирается идти на поводу у фанатской базы, считая игрока одной из ключевых фигур в составе. К слову, у президента Клаудио Лотито тоже сложились не самые приятные взаимоотношения с болельщиками команды, что также повлияло на окончательное решение.