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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» выбыл из гонки за Влаховича – клуб не готов тратить 80 миллионов евро слухи

25 Декабря 2021 • 20:48 Комментировать
Фиорентина
...
Удинезе
06.01 22:45

Круг потенциальных покупателей на нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича постепенно сужается. Итальянская пресса приводит данные, согласно которым в борьбе за футболиста осталось всего четыре клуба.

По информации издания Il Messaggero, шансы подписать серба сохраняют «Арсенал», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити» и «Атлетико». Только эти команды готовы заплатить «фиалкам» требуемые 80 миллионов евро.

Таким образом, попрощаться с идеей подписания Влаховича вынужден «Ювентус». Источник сообщает, что у клуба на данный момент попросту нет таких денег. Теперь туринцы переключатся на другие кандидатуры, в частности на Мауро Икарди и Эдинсона Кавани.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Фиорентина Душан Влахович
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