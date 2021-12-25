Круг потенциальных покупателей на нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича постепенно сужается. Итальянская пресса приводит данные, согласно которым в борьбе за футболиста осталось всего четыре клуба.

По информации издания Il Messaggero, шансы подписать серба сохраняют «Арсенал», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити» и «Атлетико». Только эти команды готовы заплатить «фиалкам» требуемые 80 миллионов евро.

Таким образом, попрощаться с идеей подписания Влаховича вынужден «Ювентус». Источник сообщает, что у клуба на данный момент попросту нет таких денег. Теперь туринцы переключатся на другие кандидатуры, в частности на Мауро Икарди и Эдинсона Кавани.