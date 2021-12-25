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Шомуродов - лучший футболист года в Узбекистане

25 Декабря 2021 • 15:19 Комментировать

Экс-форвард «Ростова» Элдор Шомуродов, ныне выступающий в итальянском чемпионате за столичную «Рому», признан лучшим игроком уходящего года у себя на родине. Об этом рапортует пресс-служба ассоциации футбола Узбекистана.

Стоит отметить, что это вторая подобная награда в коллекции 26-летнего бомбардира. Он также выигрывал голосование в 2019 году.

Элдор пополнил ряды «волков» летом текущего года, перейдя из генуэзского «Дженоа» за 17,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 23 матчах римской команды, забил три мяча и отдал пять голевых передач.

За «Ростов» он играл с 2017 по 2020 год.

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Элдор Шомуродов
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