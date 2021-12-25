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Чемпионат Италии. Серия А

Чалханоглу объяснил переход из «Милана» в «Интер»

25 Декабря 2021 • 14:22 Комментировать

Турецкий хавбек Хакан Чалханоглу рассказал, почему перешел из «Милана» в «Интер».

«У меня не получилось справиться с ситуацией. Мой трансфер назревал из-за ряда различных причин. В клубе не смогли объяснить некоторые из них, поэтому я решил действовать сам», - передает слова полузащитника Calciomercato.

Хакан пополнил ряды «Интера» в летнее трансферное окно на правах свободного агента. Стороны заключили долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2024 года.

В текущем сезоне Серии А 27-летний турок провел 17 поединков, записав на свой счет шесть забитых мячей и семь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Хакан Чалханоглу
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