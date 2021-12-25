«Ювентус» хотел купить полузащитника «Интера», но получил отказ

Туринский «Ювентус» заинтересован в подписании нового игрока в среднюю линию. По сообщениям La Repubblica, в поле зрения «старой синьоры» попал хавбек миланского «Интера» Матиас Весино.

Туринский гранд вступил в переговоры с «нерадзурри» касательно трансфера уругвайского полузащитника, однако получил отказ. «Интер» не захотел отдавать игрока принципиальному сопернику.

Примечательно, что трудовой договор Матиаса с миланским клубом истекает в конце нынешнего сезона. Клуб рискует потерять футболиста без какой-либо денежной компенсации.

В этом сезоне на счету Весино один гол в 12 матчах Серии А.