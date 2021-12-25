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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» хотел купить полузащитника «Интера», но получил отказ

25 Декабря 2021 • 13:40 Комментировать (2)

Туринский «Ювентус» заинтересован в подписании нового игрока в среднюю линию. По сообщениям La Repubblica, в поле зрения «старой синьоры» попал хавбек миланского «Интера» Матиас Весино.

Туринский гранд вступил в переговоры с «нерадзурри» касательно трансфера уругвайского полузащитника, однако получил отказ. «Интер» не захотел отдавать игрока принципиальному сопернику.

Примечательно, что трудовой договор Матиаса с миланским клубом истекает в конце нынешнего сезона. Клуб рискует потерять футболиста без какой-либо денежной компенсации.

В этом сезоне на счету Весино один гол в 12 матчах Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Матиас Весино
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
alexjaa
25 Декабря 2021 в 14:37
Ювентус» хотел купить полузащитника «ИнтерАААААА!!!!! идиот!!!!!!! где тебя орфографии учили???!!!!!!!!!!!!!
Kasper_043
25 Декабря 2021 в 14:45
ой да ладно тебе!!! но проверять перед подачей надо!!!
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