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Чемпионат Италии. Серия А

«Барселона» предложит двух игроков в обмен на де Лихта

25 Декабря 2021 • 10:51 Комментировать (2)

Руководство каталонской «Барселоны» предпримет попытку заполучить защитника туринского «Ювентуса» Маттайса де Лихта. «Сине-гранатовые» нашли способ подписать игрока, об этом рапортует Fichajes.

Каталонцы, испытывающие финансовые трудности, не могут потянуть трансфер де Лихта, а потому рассчитывают выменять его у «старой синьоры». «Барса» готова предложить за голландца двух своих игроков. Речь идет о Мемфисе Депае и Клемане Ленгле.

Кроме каталонского гранда, в подписании Маттайса заинтересованы лондонские «Тоттенхэм» и «Челси».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 70 миллионов евро. Его контракт рассчитан до 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона Мемфис Депай Маттайс де Лихт
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Комментарии (2)
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25 Декабря 2021 в 10:58
Ленгле вообще не о чём.А Депай лучше Юве не сделает.Там тогда оборона старая будет и посыпится всё ещё больше.
Ale10JUFC
25 Декабря 2021 в 11:44
Продав Де Лихта нужно будет купить кого то вместо него и + еще одного на скамейку. Купить кого то в основу обойдется Юве примерно в 40-50 млн + адекватная замена на скамейку + 20 и того +/- 70 млн с потерей качества , единственный плюс для Юве + 10-15 млн на стоимости Де Лихта а зарплатная ведомость станет легче лям 5 и того 20 млн на усиления состава. А обменная сделка должна содержать центрального защитника и кого то в полузащиту и нападение , но согласен Ленгле и Депай не те кадры.
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