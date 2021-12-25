«Барселона» предложит двух игроков в обмен на де Лихта

Руководство каталонской «Барселоны» предпримет попытку заполучить защитника туринского «Ювентуса» Маттайса де Лихта. «Сине-гранатовые» нашли способ подписать игрока, об этом рапортует Fichajes.

Каталонцы, испытывающие финансовые трудности, не могут потянуть трансфер де Лихта, а потому рассчитывают выменять его у «старой синьоры». «Барса» готова предложить за голландца двух своих игроков. Речь идет о Мемфисе Депае и Клемане Ленгле.

Кроме каталонского гранда, в подписании Маттайса заинтересованы лондонские «Тоттенхэм» и «Челси».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 70 миллионов евро. Его контракт рассчитан до 2024 года.