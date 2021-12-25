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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» определился с будущим Мораты

25 Декабря 2021 • 10:13 Комментировать (1)

Туринский «Ювентус» не планирует продлевать сотрудничество с испанским форвардом Альваро Моратой, арендованным у мадридского «Атлетико». Об этом сообщает портал Goal.com.

Сумма выкупа бомбардира составляет 35 миллионов евро. «Старая синьора» не намерена тратить такие деньги на Морату. С большой долей вероятности Альваро вернется в стан «матрасников».

В текущем сезоне испанский голеадор принял участие в 23 поединках на клубном уровне, записав на свой счет семь забитых мячей и три голевые передачи.

По итогам 19 туров «Ювентус» набрал 34 балла и занимает пятое место в таблице Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Альваро Мората
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Комментарии (1)
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Ale10JUFC
25 Декабря 2021 в 10:39
Чтобы не продлевать Морату надо купить 2 форвардов , одного на его замену и еще одного для полноты состава. Думаю договорятся с Атлетико, потому как он матрасникам тоже не особо нужен.
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