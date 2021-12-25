«Ювентус» определился с будущим Мораты

Туринский «Ювентус» не планирует продлевать сотрудничество с испанским форвардом Альваро Моратой, арендованным у мадридского «Атлетико». Об этом сообщает портал Goal.com.

Сумма выкупа бомбардира составляет 35 миллионов евро. «Старая синьора» не намерена тратить такие деньги на Морату. С большой долей вероятности Альваро вернется в стан «матрасников».

В текущем сезоне испанский голеадор принял участие в 23 поединках на клубном уровне, записав на свой счет семь забитых мячей и три голевые передачи.

По итогам 19 туров «Ювентус» набрал 34 балла и занимает пятое место в таблице Серии А.