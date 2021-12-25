Нападающий сборной Италии Андреа Белотти не станет продлевать контракт с «Торино». Действующий трудовой договор 28-летнего игрока рассчитан до конца сезона, то есть летом он может уйти из стана «быков» в статусе свободного агента.

Как сообщает TuttoMercatoWeb со ссылкой на Il Giornale, интерес к Андреа Белотти проявляет «Интер». Отмечается, что миланский клуб может попробовать подписать предварительное соглашение с форвардом уже в начале февраля.

В сезоне 2021/2022 Андреа Белотти провёл за «Торино» 10 матчей. В них нападающий забил два гола и отдал один результативный пас. Сразу 11 игр Белотти пропустил из-за травм.