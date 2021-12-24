Алексей Миранчук может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. Накануне в Италии появилась информация о том, что переговоры с «Аталантой» по поводу российского полузащитника начал «Дженоа». Впрочем, TuttoAtalanta пишет о том, что на текущий момент фаворитом на подписание Миранчука является «Верона».

Отмечается, что «Аталанта» рассчитывает отпустить Алексея Миранчука в аренду, включив в сделку опцию выкупа.

26-летний Алексей Миранчук в текущем сезоне провёл на футбольном поле менее 400 минут в 12 играх «Аталанты» в чемпионате и Кубке Италии. На счету россиянина один гол и один голевой пас.