Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Карсдорп: «Моуринью сделал меня лучше, раньше любил пить и гулять»

24 Декабря 2021 • 21:05 Комментировать

Защитник «Ромы» Рик Карсдорп сказал несколько слов по поводу работы под руководством Жозе Моуринью.

«Моуринью сделал меня лучше. Раньше мне нравилось пить и гулять, но теперь этого не происходит. Причина, по которой я отправился за границу, заключалась именно в проекте «Ромы», - слова Карсдорпа приводит Roma Press со ссылкой на ElfVoetbal.

В сезоне 2021/2022 26-летний Рик Карсдорп провёл за «Рому» во всех соревнованиях 24 матча. В них голландец записал на свой счёт пять результативных передач на партнёров.

Отметим, что «Рома» на текущий момент располагается на шестой позиции в турнирной таблице Серии А.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Рик Карсдорп
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Декабря
22:12 · Италия. Серия А
​Индзаги назвал игрока, который в январе может перейти в «Интер»
21:47 · Италия. Серия А
​В Италии назвали текущего фаворита на подписание Миранчука - это не «Дженоа» слухи
21:05 · Италия. Серия А
​Карсдорп: «Моуринью сделал меня лучше, раньше любил пить и гулять»
20:49 · Италия. Серия А
​«Барселона» и Райола обсудили возможный переход де Лихта, проблема в зарплате 3 слухи
18:49 · Италия. Серия А
«Интер» не хочет отпускать своего полузащитника в «Ювентус» 1 слухи
17:52 · Италия. Серия А
Капелло: «Аллегри кажется немного ленивым, он не заинтересован в постоянном движении»
16:18 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» планирует включиться в борьбу за де Лихта 3 слухи
16:10 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» обратил своё внимание на 19-летнего защитника «Эмполи» слухи
15:55 · Италия. Серия А
Шкриньяр не исключил, что в будущем покинет «Интер»
14:18 · Италия. Серия А
Индзаги намекнул, что болельщикам «Интера» больше нравится его футбол, чем Конте 1
13:10 · Италия. Серия А
Экс-игрок «Зенита» получил предложение из МЛС 1
10:28 · Италия. Серия А
Клуб МЛС сделал предложение Инсинье
10:21 · Италия. Серия А
«Интер» выставит на трансфер двух игроков
09:29 · Италия. Серия А
Шевченко хочет усилить «Дженоа» полузащитником «Барселоны»
08:58 · Италия. Серия А
Моуринью может возглавить сборную Нигерии
Все новости
Рекомендуем