​Карсдорп: «Моуринью сделал меня лучше, раньше любил пить и гулять»

Защитник «Ромы» Рик Карсдорп сказал несколько слов по поводу работы под руководством Жозе Моуринью.

«Моуринью сделал меня лучше. Раньше мне нравилось пить и гулять, но теперь этого не происходит. Причина, по которой я отправился за границу, заключалась именно в проекте «Ромы», - слова Карсдорпа приводит Roma Press со ссылкой на ElfVoetbal.

В сезоне 2021/2022 26-летний Рик Карсдорп провёл за «Рому» во всех соревнованиях 24 матча. В них голландец записал на свой счёт пять результативных передач на партнёров.

Отметим, что «Рома» на текущий момент располагается на шестой позиции в турнирной таблице Серии А.