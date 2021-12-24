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Чемпионат Италии. Серия А

​«Барселона» и Райола обсудили возможный переход де Лихта, проблема в зарплате слухи

24 Декабря 2021 • 20:49 Комментировать (3)

Несмотря на финансовые трудности, «Барселона» ищет варианты усиления состава в зимнее трансферное окно. Клуб по-прежнему следит за защитником Маттайсом де Лихтом, который не лучшим образом адаптировался в «Ювентусе». Туринский клуб готов расстаться с голландским игроком, чтобы улучшить своё финансовое положение.

Агент де Лихта Мино Райола сообщил «Барселоне», что приобрести де Лихта можно за меньшую сумму, чем 120 миллионов евро, которые прописаны в контракте игрока с «Ювентусом» как отступные выплаты. При этом главным препятствием в осуществлении этой сделки является заработная плата игрока, о чём рассказывает испанский Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона Мино Райола Маттайс де Лихт трансферы футбола - зима 2022
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Только футбол
24 Декабря 2021 в 21:12
деньги то откуда они возьмут на Де Лихта и Холлана?
Juventini83
24 Декабря 2021 в 21:06
120 у него отступные, но думаю Юве продаст и за 90 млн. Просто Де Лигт не смотрится и близко на эти деньги, в отличии от того же Ван Дейка. Думаю в этом кроется возможная продажа Матайса.
Tavadi
24 Декабря 2021 в 20:58
ну вообще то отступные 150 млн
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