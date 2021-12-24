Несмотря на финансовые трудности, «Барселона» ищет варианты усиления состава в зимнее трансферное окно. Клуб по-прежнему следит за защитником Маттайсом де Лихтом, который не лучшим образом адаптировался в «Ювентусе». Туринский клуб готов расстаться с голландским игроком, чтобы улучшить своё финансовое положение.

Агент де Лихта Мино Райола сообщил «Барселоне», что приобрести де Лихта можно за меньшую сумму, чем 120 миллионов евро, которые прописаны в контракте игрока с «Ювентусом» как отступные выплаты. При этом главным препятствием в осуществлении этой сделки является заработная плата игрока, о чём рассказывает испанский Sport.