Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Экс-игрок «Зенита» получил предложение из МЛС

24 Декабря 2021 • 13:10 Комментировать (1)

Экс-защитник петербургского «Зенита» Доменико Кришито, ныне выступающий в составе «Дженоа», имеет вариант продолжения карьеры за океаном. По информации инсайдера Николо Скиры, заинтересованность в его услугах проявляет «Торонто».

Канадский клуб предложил 34-летнему ветерану двухлетнее трудовое соглашение, однако Доменико отказался. Защитник остался верен генуэзскому коллективу.

Ранее сообщалось об интересе «Торонто» к еще одному игроку из Серии А. Клуб МЛС заявил о намерении подписать нападающего «Наполи» Лоренцо Инсинье.

Цвета «Зенита» Криштито защищал с 2011 по 2018 год.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торонто Доменико Кришито
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Underdog !
24 Декабря 2021 в 13:28
Из млс?)))) не с кокориным случайно спутали Кришито?)))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Декабря
14:18 · Италия. Серия А
Индзаги намекнул, что болельщикам «Интера» больше нравится его футбол, чем Конте 1
13:10 · Италия. Серия А
Экс-игрок «Зенита» получил предложение из МЛС 1
10:28 · Италия. Серия А
Клуб МЛС сделал предложение Инсинье
10:21 · Италия. Серия А
«Интер» выставит на трансфер двух игроков
09:29 · Италия. Серия А
Шевченко хочет усилить «Дженоа» полузащитником «Барселоны»
08:58 · Италия. Серия А
Моуринью может возглавить сборную Нигерии
08:34 · Италия. Серия А
Моуринью списал одного из игроков «Ромы»
08:09 · Италия. Серия Б
Буффон рассказал, где хочет продолжить карьеру 5
00:51 · Италия. Серия А
«Интер» продлил соглашение с защитником Димарко официально
00:12 · Италия. Серия А
В «Наполи» считают, что «Ювентус» «ворует» у них спортивного директора
23 Декабря
21:21 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» отказался подписывать Обамеянга на полноценной основе 1 слухи
19:48 · Италия. Серия А
​В Италии удивились дисквалификации медика
19:14 · Италия. Серия А
​«Дженоа» начал переговоры по Миранчуку 1
18:58 · Италия. Серия А
​Решение по несостоявшемуся матчу Серии А не было принято
18:29 · Италия. Серия А
​Серия ограблений футболистов в Италии продолжилась
Все новости
Рекомендуем