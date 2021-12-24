Экс-игрок «Зенита» получил предложение из МЛС

Экс-защитник петербургского «Зенита» Доменико Кришито, ныне выступающий в составе «Дженоа», имеет вариант продолжения карьеры за океаном. По информации инсайдера Николо Скиры, заинтересованность в его услугах проявляет «Торонто».

Канадский клуб предложил 34-летнему ветерану двухлетнее трудовое соглашение, однако Доменико отказался. Защитник остался верен генуэзскому коллективу.

Ранее сообщалось об интересе «Торонто» к еще одному игроку из Серии А. Клуб МЛС заявил о намерении подписать нападающего «Наполи» Лоренцо Инсинье.

Цвета «Зенита» Криштито защищал с 2011 по 2018 год.