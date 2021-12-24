Клуб МЛС сделал предложение Инсинье

Один из лидеров «Наполи» Лоренцо Инсинье близок к смене клубной прописки. В твиттер-аккаунте журналиста Николо Скиры сообщается о возможном переезде 30-летнего нападающего за океан.

Новым место работы итальянского игрока может стать «Торонто». Клуб МЛС уже сделал предложение форварду. Канадцы готовы подписать с Лоренцо трехлетнее трудовое соглашение. Согласно условиям контракта, заработная плата Инсинье составит восемь миллионов евро в год.

Действующий договор футболиста с неаполитанским клубом рассчитан до окончания текущего сезона.

Инсинье – воспитанник академии «Наполи». За первую команду он выступает с 2012 года.