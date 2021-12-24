«Интер» выставит на трансфер двух игроков

В предстоящее трансферное окно миланский «Интер» планирует избавиться от двух футболистов. Как сообщает Sky Sport Italia, в список «на выход» попали защитник Александр Коларов и полузащитник Матиас Весино.

Главный тренер «нерадзурри» Симоне Индзаги больше не рассчитывает на вышеназванных футболистов. В январе миланский гранд займется поиском для них нового места работы.

«Интер» успешно провел первую половину сезона Серии А и уверенно лидирует в турнирной таблице. После 19 сыгранных туров подопечные Индзаги опережают ближайшего преследователя на четыре балла.