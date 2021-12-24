Моуринью может возглавить сборную Нигерии

Португальский специалист Жозе Моуринью может возглавить одну из африканских сборных. По сведениям СМИ, заинтересованность в услугах «Особенного» проявляет национальная команда Нигерии. Об этом в разговоре с журналистами поведал глава местной футбольной федерации Амаджу Пинник.

«Мы ориентируемся на стремление тренера выигрывать трофеи. Уже вступили в переговоры с Младеном Крстаичем, Жозе Пезейру и Жозе Моуринью», - рассказал президент федерации футбола.

Напомним, что 58-летний португалец занимает пост рулевого «Ромы». Его трудовое соглашение с римским клубом рассчитано до середины 2024 года.