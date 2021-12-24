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Чемпионат Италии. Серия А

Буффон считает, что Роналду разрушил «Ювентус»

24 Декабря 2021 • 08:50 Комментировать (8)

Опытный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон считает, что португалец Криштиану Роналду помешал туринскому «Ювентусу». По мнению вратаря, команда лишилась единства после подписания пятикратного обладателя «Золотого мяча».

«Юве» мог стать победителем ЛЧ в первый год его нахождения в клубе. Когда же я вернулся, у нас все было неплохо. Но с Криштиану в составе команда лишилась своего ДНК. В 2017 году мы вышли в финал Лиги чемпионов благодаря своему единству. Однако с приходом Роналду мы перестали быть единым целым», - приводит слова Буффона Tuttomercatoweb.

КриРо защищал цвета «старой синьоры» с 2018 по 2021 год. Минувшим летом он сменил «Ювентус» на «Манчестер Юнайтед».

Замена Роналду найдена: «Ювентус» готовит трансферную бомбу

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Криштиану Роналду Джанлуиджи Буффон
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Комментарии (7)
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Рейтинг комментариев
yosinjonovazimjon
24 Декабря 2021 в 11:19
Он правду сказал. 100% КриРо виноват это все знают. До него как играл Ювентус и после его перехода как пошло на спад.
crocodile
24 Декабря 2021 в 10:59
надоть приглосить ув команду таварищя цалдатика, потомуша он принесеть новую днк.
и даже... т-ссс... лищьнюю кроммосомму. кот пабидитиля.
тока придется клуб называть не "старая синьора", а "старая цалдатка"
ингерман
24 Декабря 2021 в 10:39
ай старая-бабка-пердунья вооружилась ачередной палкой-пугалкой из фанёры.. )))
Spirit
24 Декабря 2021 в 10:14
В первую очередь не надо было приглашать посредственного тренера Сарри, который как раз и сломла годами выстроенную игру, ну а дальше как домино пошла череда управленческих ошибок! Да и Буффон вел себя странно говорил одно, а делал потом другое! Не надо было делать заявлений о последнем сезоне!
Reich83
24 Декабря 2021 в 09:19
Буффон виноват во всем, нефиг было говорить еще лет 5 назад, что это его последний сезон. Уже 5 лет последний сезон не закончится. Вот он реально мешал Юве. Потому что под давлением фанатов вынужден каждый тренер был его выпускать, старый пердун
Zenituwka
24 Декабря 2021 в 09:06
Плохому танцору как говорится. Я конечно понимаю, что доля истины в словах Буффона присутствует. Но что мешало тогда до Роналду выйгрывать в лч? При чем до прихода Рона, состав был поинтереснее. А с Моратами и Маккеннями взять лч это что-то на грани фантастики. Ювентусу нужна перезагрузка. Избавиться от балласта и осмысленно укрепиться. В Италии такие перестройки всегда не проходят легко. Пришло время старой синьоры произвести перезагрузку.
Underdog !
24 Декабря 2021 в 09:04
А,ну да. Кто же интересно теперь будет виноват в Лацио? Иммобиле потому что постарел на год и забил только в трёх играх?
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