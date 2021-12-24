Буффон считает, что Роналду разрушил «Ювентус»

Опытный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон считает, что португалец Криштиану Роналду помешал туринскому «Ювентусу». По мнению вратаря, команда лишилась единства после подписания пятикратного обладателя «Золотого мяча».

«Юве» мог стать победителем ЛЧ в первый год его нахождения в клубе. Когда же я вернулся, у нас все было неплохо. Но с Криштиану в составе команда лишилась своего ДНК. В 2017 году мы вышли в финал Лиги чемпионов благодаря своему единству. Однако с приходом Роналду мы перестали быть единым целым», - приводит слова Буффона Tuttomercatoweb.

КриРо защищал цвета «старой синьоры» с 2018 по 2021 год. Минувшим летом он сменил «Ювентус» на «Манчестер Юнайтед».

Замена Роналду найдена: «Ювентус» готовит трансферную бомбу