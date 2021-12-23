​В Италии удивились дисквалификации медика

В четверг состоялось заседание дисциплинарной комиссии по мотивам последних матчей в 2021 году. Football Italia рассказывает о вынесенных решениях и обращает внимание на удивительную дисквалификацию медика «Сассуоло» Клаудио Риго. Он пропустит один матч за «оспаривание решений арбитра, поднимая руки к небу».

В среду вечером «Сассуоло» разочаровал армию своих фанатов, проиграв на своём поле «Болонье» со счётом 0:3.

Ранее мы сообщали, что дисциплинарная комиссия не приняла каких-либо решений по поводу матча «Удинезе» - «Салернитана», который не состоялся. «Салернитана» не отправилась в Удине по решению местного органа здравоохранения.