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Чемпионат Италии. Серия А

​В Италии удивились дисквалификации медика

23 Декабря 2021 • 19:48 Комментировать
Сассуоло
0:3
Болонья
окончен

В четверг состоялось заседание дисциплинарной комиссии по мотивам последних матчей в 2021 году. Football Italia рассказывает о вынесенных решениях и обращает внимание на удивительную дисквалификацию медика «Сассуоло» Клаудио Риго. Он пропустит один матч за «оспаривание решений арбитра, поднимая руки к небу».

В среду вечером «Сассуоло» разочаровал армию своих фанатов, проиграв на своём поле «Болонье» со счётом 0:3.

Ранее мы сообщали, что дисциплинарная комиссия не приняла каких-либо решений по поводу матча «Удинезе» - «Салернитана», который не состоялся. «Салернитана» не отправилась в Удине по решению местного органа здравоохранения.

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Евро-Футбол.Ру,
Сассуоло
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