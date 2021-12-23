​«Дженоа» начал переговоры по Миранчуку

Алексей Миранчук получает не так много игрового времени в «Аталанте», как ему хотелось бы. В зимнее трансферное окно российский полузащитник может сменить клубную прописку, о чём говорят уже давно.

По данным La Repubblica, «Дженоа» уже начал переговоры по Миранчуку. Клуб из Бергамо запросил 12 миллионов евро и бонусные выплаты, за счёт которых сумма сделки может вырасти до 15 миллионов.

Отметим, что в «Дженоа» недавно пришли новые владельцы, а главным тренером команды стал Андрей Шевченко. На текущий момент генуэзцы располагаются на восемнадцатой позиции в таблице Серии А, то есть в зоне вылета.

26-летний Алексей Миранчук в этом сезоне провёл на поле 397 минут в 12 матчах.