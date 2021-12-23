Фанаты «Лацио» требуют ухода Ачерби

Защитник Франческо Ачерби после гола в ворота «Дженоа» в недавнем матче Серии А сделал жест в адрес фанатов, призывая их замолчать. Таким образом футболист «Лацио» отвечал на критику в свой адрес.

После того случая Ачерби принёс извинения, но фанаты, очевидно, их не приняли. Ультрас римского клуба опубликовали заявление, в котором они требуют ухода Ачерби из команды.

«Нет прощения тем, кто предаёт. Это не просто слоган, а что-то большее», - говорится в опубликованном заявлении.

Франческо Ачерби играет за «Лацио» с лета 2018 года. В сезоне 2021/2022 он провёл 24 матча и забил в них три гола.