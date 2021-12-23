Экс-нападающий «Локомотива» может заменить Санчеса в «Интере»

Эквадорский форвард Фелипе Кайседо, выступающий в чемпионате Италии за генуэзский «Дженоа», может перейти в другой клуб Серии А. Об этом сообщается на станицах Calciomercato.

В трансфере 33-летнего футболиста заинтересован миланский «Интер», подыскивающий замену Алексису Санчесу. Чилиец может покинуть «нерадзурри» в грядущее трансферное окно.

Инициатором приглашения Фелипе выступает наставник «Интера» Филиппо Индзаги, который хорошо знаком с игроком по совместной работе в римском «Лацио».

Добавим, что Кайседо имеет опыт выступлений в РПЛ. С 2011 по 2013 год он защищал цвета «Локомотива».