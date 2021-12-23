Коутиньо может продолжить карьеру в гранде Серии А

Бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо, от которого хочет избавиться каталонская «Барселона», может переехать в итальянский чемпионат этой зимой. Об этом сообщается на страницах Mundo Deportivo.

Как стало известно журналистам, интерес к 29-летнему исполнителю проявляет миланский «Интер». Бразилец ранее уже выступал за «нерадзурри». Он находился в структуре клуба с 2008 по 2013 год.

Главными конкурентами миланского гранда в споре за игрока считаются «Ньюкасл» и «Эвертон».

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Коутиньо провел 12 поединков, отметившись двумя забитыми мячами.

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