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Милинкович-Савич отреагировал на слухи об интересе «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед»

23 Декабря 2021 • 11:10 Комментировать

Один из ведущих футболистов римского «Лацио» Сергей Милинкович-Савич отреагировал на информацию о своем возможном уходе. Ранее в СМИ сообщалось об интересе к сербскому полузащитнику со стороны французского «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

«Я в курсе, что о моем трансфере ходит много слухов. Но не обращаю на это внимания. Я хочу побеждать вместе с «Лацио», - гласит сообщение футболиста в инстаграм-аккаунте.

26-летний хавбек защищает цвета римского коллектива с лета 2015 года. Срок действия его контракта с «орлами» рассчитан до конца сезона-2023/2024.

Сергей забил пять голов и сделал шесть ассистов в 18 поединках текущего сезона Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Милинкович-Савич
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