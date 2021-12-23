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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» - второй клуб в истории Серии А по количеству гостевых побед за год

23 Декабря 2021 • 09:51 Комментировать
Эмполи
2:4
Милан
окончен

«Милан» отпраздновал победу над «Эмполи» в гостевом поединке 19-го тура чемпионата Италии. «Россонери» выиграли со счетом 4:2.

Как сообщается в твиттер-аккаунте OptaPaolo, эта «виктория» стала для подопечных Стефано Пиоли 17-й на выезде в Серии А в календарном году. Это второй результат в истории чемпионата.

Рекордсменом по данному показателю является «Наполи», который в 2017 году одержал 18 выездных побед.

После 19 туров «Милан» набрал 42 очка и располагается на второй позиции в турнирной таблице Серии А. Подопечные Пиоли отстают от лидирующего «Интера» на четыре балла.

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Милан
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