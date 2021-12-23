Кокорин провёл на поле 32 минуты в первом круге Серии А

В рамках 19-го тура чемпионата Италии состоялся поединок между «Фиорентиной» и «Вероной». Матч завершился вничью – 1:1. Российский форвард Александр Кокорин в очередной раз не появился на поле.

Стоит отметить, что в первом круге Серии А нападающий провел в составе флорентийского коллектива четырех неполных встречи. В общей сложности он отыграл 32 минуты в чемпионате. Александр ни разу не попадал в стартовый состав «фиалок» на поединок Серии А.

Россиянин пополнил ряды «Фиорентины» в январе 2021 года, перейдя из московского «Спартака». Он заключил с итальянским клубом трудовой договор на 3,5 года.