«Наполи» проиграл «Специи», которая не била в створ, «Милан» набрал три очка

«Наполи» продолжает лихорадить. Команда Лучано Спаллетти в домашней игре со «Специей» практически не подпускала соперника к воротам и не дала ни разу пробить в створ, при этом умудрилась проиграть из-за срезки Жуана Жезуса. У неаполитанцев было достаточно много хороших моментов, но в основном мяч летел рядом с каркасом - 0:1.
В параллельной встрече «Милан» без особых проблем одолел «Эмполи» (4:2).
Протокол игры
|37' Жуан Жезус (0:1)
Оспина Давид • Ди Лоренцо Джованни • Ррахмани Амир • Жуан Жезус • Руй Мариу • 45'Замбо-Ангисса Андре-Франк • Лоботка Станислав 79' ( Элмас Эльиф ( 79') • Политано Маттео • Зелиньски Пётр 69' ( Уна Адам ( 69') • Лосано Ирвинг • Мертенс Дрис 46' ( Петанья Андреа ( 46' ) 75'
Запасные: Марфелла Давиде • Малку Кевин • Гулам Фаузи • Мерет Алекс • Дзаноли Алессандро • Демме Диего
Проведель Иван • Амьен-Аду Кельвен • Эрлич Мартин • Николау Димитрис • Гьяси Эммануэль • Маджоре Джулио • 19'Кивиор Якуб • 48'Бастони Симоне • Реца Аркадиуш • Манай Рей • 51'Агудело Кевин
Запасные: Нзола М'Бала • Шер Аймар • Колли Эбрима • Зовко Петар • Бертола Николо • Коваленко Виктор • Зут Йерун • Христов Петко • Антист Жанис • Феррер Сальвадор • Нгиамба Орельен
22 декабря. Стадион "Диего Армандо Марадона".
Протокол игры
|12' Кесси Франк (0:1)
|(1:1) Байрами Недим 18'
|42' Кесси Франк (1:2)
|63' Флоренци Алессандро (1:3)
|69' Тео Эрнандес (1:4)
|(2:4) Пинамонти Андреа 84'
Викарио Гульельмо • Стоянович Петар 46' ( Марчицца Риккардо ( 46') • Романьоли Симоне • 62'Луперто Себастьяно • Паризи Фабьяно • Хендерсон Лиам 85' ( Аслани Кристьян ( 85') • Риччи Самуэле 85' ( Штулац Лео ( 85') • Журковски Шимон 68' ( Ла Мантия Андреа ( 68') • Байрами Недим • Кутроне Патрик 68' ( Бандинелли Филиппо ( 68') • Пинамонти Андреа
Запасные: Манкузо Леонардо • Фурлан Якопо • Вити Маттиа • Ди Франческо Федерико • Тонелли Лоренцо • Уйкани Самир
Меньян Майк • Флоренци Алессандро 64' ( Калюлю Пьер ( 64') • Томори Фикайо • Романьоли Алессио • Тео Эрнандес • Тонали Сандро 39' 65' ( Бакайоко Тьемуэ ( 65') • Беннасер Исмаэль 80' 81' ( Диас Браим ( 81') • Мессьяс Жуниор 81' ( Крунич Раде ( 81') • Кесси Франк • Салемакерс Алексис • Жиру Оливье
Запасные: Габбия Маттео • Балло-Туре Фоде • Кастильехо Самуэль • Мальдини Даниэль • Татарушану Чиприан • Миранте Антонио
22 декабря. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).
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