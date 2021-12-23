«Наполи» проиграл «Специи», которая не била в створ, «Милан» набрал три очка

«Наполи» продолжает лихорадить. Команда Лучано Спаллетти в домашней игре со «Специей» практически не подпускала соперника к воротам и не дала ни разу пробить в створ, при этом умудрилась проиграть из-за срезки Жуана Жезуса. У неаполитанцев было достаточно много хороших моментов, но в основном мяч летел рядом с каркасом - 0:1.

В параллельной встрече «Милан» без особых проблем одолел «Эмполи» (4:2).