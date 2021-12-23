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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» проиграл «Специи», которая не била в створ, «Милан» набрал три очка

23 Декабря 2021 • 00:43 Комментировать (1)
Наполи
0:1
Специя
окончен

«Наполи» продолжает лихорадить. Команда Лучано Спаллетти в домашней игре со «Специей» практически не подпускала соперника к воротам и не дала ни разу пробить в створ, при этом умудрилась проиграть из-за срезки Жуана Жезуса. У неаполитанцев было достаточно много хороших моментов, но в основном мяч летел рядом с каркасом - 0:1.

В параллельной встрече «Милан» без особых проблем одолел «Эмполи» (4:2).

Протокол игры  
Наполи 0:1 Специя
    37' Жуан Жезус (0:1)
Оспина Давид Ди Лоренцо Джованни Ррахмани Амир Жуан Жезус Руй Мариу   45' Замбо-Ангисса Андре-Франк Лоботка Станислав   79' (Элмас Эльиф (   79') Политано Маттео Зелиньски Пётр   69' (Уна Адам (   69') Лосано Ирвинг Мертенс Дрис   46' (Петанья Андреа (   46'   75')
Запасные: Марфелла Давиде Малку Кевин Гулам Фаузи Мерет Алекс Дзаноли Алессандро Демме Диего
Проведель Иван Амьен-Аду Кельвен Эрлич Мартин Николау Димитрис Гьяси Эммануэль Маджоре Джулио   19' Кивиор Якуб   48' Бастони Симоне Реца Аркадиуш Манай Рей   51' Агудело Кевин
Запасные: Нзола М'Бала Шер Аймар Колли Эбрима Зовко Петар Бертола Николо Коваленко Виктор Зут Йерун Христов Петко Антист Жанис Феррер Сальвадор Нгиамба Орельен
22 декабря. Стадион "Диего Армандо Марадона".
Протокол игры  
Эмполи 2:4 Милан
    12' Кесси Франк (0:1)
(1:1) Байрами Недим 18'    
    42' Кесси Франк (1:2)
    63' Флоренци Алессандро (1:3)
    69' Тео Эрнандес (1:4)
(2:4) Пинамонти Андреа 84'    
Викарио Гульельмо Стоянович Петар   46' (Марчицца Риккардо (   46') Романьоли Симоне   62' Луперто Себастьяно Паризи Фабьяно Хендерсон Лиам   85' (Аслани Кристьян (   85') Риччи Самуэле   85' (Штулац Лео (   85') Журковски Шимон   68' (Ла Мантия Андреа (   68') Байрами Недим Кутроне Патрик   68' (Бандинелли Филиппо (   68') Пинамонти Андреа
Запасные: Манкузо Леонардо Фурлан Якопо Вити Маттиа Ди Франческо Федерико Тонелли Лоренцо Уйкани Самир
Меньян Майк Флоренци Алессандро   64' (Калюлю Пьер (   64') Томори Фикайо Романьоли Алессио Тео Эрнандес Тонали Сандро   39'   65' (Бакайоко Тьемуэ (   65') Беннасер Исмаэль   80'   81' (Диас Браим (   81') Мессьяс Жуниор   81' (Крунич Раде (   81') Кесси Франк Салемакерс Алексис Жиру Оливье
Запасные: Габбия Маттео Балло-Туре Фоде Кастильехо Самуэль Мальдини Даниэль Татарушану Чиприан Миранте Антонио
22 декабря. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).

 

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Милан Наполи Специя
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
23 Декабря 2021 в 01:05
Когда назначили этого бездаря Спалети в Наполи я очень расстроился , команда кажется потихоньку срывается в пике...
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окончен Венеция 1:3 Лацио
окончен Сассуоло 0:3 Болонья
окончен Рома 1:1 Сампдория
окончен Верона 1:1 Фиорентина
окончен Интер Милан 1:0 Торино
окончен Наполи 0:1 Специя
окончен Эмполи 2:4 Милан
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Сегодня, 23 Декабря
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